Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)». Об этом сообщила пресс-служба Офиса главы государства 1 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк №540-IX был принят парламентом Украины 30 марта.

Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в стране. Так, закон предусматривает, в частности, доплату в размере до 300% зарплаты медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, которые оказывают услуги гражданам, пребывающим дома, — до 100% зарплаты.

Кроме того, Кабмин получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Кроме того, операции по ввозу на Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставка освобождаются от уплаты НДС.

Закон позволит также решить вопрос с обеспечением антисептиками — установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.

Документом в том числе предусмотрена выплата помощи по частичной безработице сотрудникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина. Упрощается и оформление дистанционной работы — по закону сотрудники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений трудовых прав или уменьшения зарплаты. Все социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически.

Также закон запрещает повышать процентные ставки по всем кредитным договорам, а потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

Предусмотрено и увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физлиц — предпринимателей: первая группа — с 300 тысяч до 1 миллиона гривен, вторая группа — с 1,5 миллионов до 5 миллионов гривен, третья группа — с 5 миллионов до 7 миллионов гривен.