Разведывательные службы США считают, что Пекин скрывает реальную эпидемиологическую картину в стране, но американский президент Дональд Трамп и его администрация не спешат с выводами

Как пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, несколько дней назад разведывательное сообщество представило Белому дому доклад о том, что китайское руководство умышленно занижали количество заболевших и умерших от коронавируса, скрывали масштабы вспышки заболевания в стране.

«У президента США Дональда Трампа хорошие отношения Си Цзиньпином. К сожалению, мы не можем подтвердить поступающие из Китая цифры, нет возможности. Есть много сообщений, в которых показатели очень низкие. У нас нет подтверждения этому», — заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Китай ответит за коронавирус в американском суде © CC0, Pixabay

30 марта представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн объявил о завершении пандемии COVID-19 в Китае. Однако он предупредил, что возможен новый виток борьбы с вирусом в стране, поскольку количество завозных случаев растёт.

Сообщение об искажении Пекином информации о реальной эпидемиологической ситуации президент США Дональд Трамп прокомментировал так:«Мы не знаем. Мы провели отличный разговор с Си Цзиньпином, совместно работаем по целому ряду вопросов, включая торговлю».

В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий также выразил мнение, что Китай искажает сведения об эпидемиологической ситуации. По его мнению, в какой-то момент в стране вообще перестали считать умерших, к тому же неизвестно как обстоят дела в отдалённых населённых пунктах. Кроме того, как подчеркнул эксперт, вся информация, которую представляет Пекин о коронавирусе, сейчас носит исключительно идеологический характер, властям важно показать, что они победили инфекцию, которой заразили весь мир.