Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России должна закончиться к лету. Об этом 1 апреля в эфире Первого канала заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом специалист считает, что пик заболеваемости еще не пройден, его можно ожидать в середине следующей недели, 8-10 апреля.

Никифоров добавил, что у подобных респираторных инфекций обычно наблюдается подъем, а затем спад, который длится примерно 10-12 недель.

По последним данным, во всем мире зафиксировано почти 938 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 47 тысяч человек умерли. В России общее количество заболевших составляет 2 тысячи 777 человек в 75 регионах.