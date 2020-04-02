«То, что, в конце концов, кончится к лету, это точно», — сказал он.
При этом специалист считает, что пик заболеваемости еще не пройден, его можно ожидать в середине следующей недели, 8-10 апреля.
Никифоров добавил, что у подобных респираторных инфекций обычно наблюдается подъем, а затем спад, который длится примерно 10-12 недель.
По последним данным, во всем мире зафиксировано почти 938 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 47 тысяч человек умерли. В России общее количество заболевших составляет 2 тысячи 777 человек в 75 регионах.