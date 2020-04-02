В Twitter американского миллиардера Илона Маска разгорелся спор о медреформе на Украине

Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун 1 апреля попросила американского миллиардера, гендиректора Tesla Илона Маска поделиться с Киевом аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Супрун ответила, что Украина остро нуждается в аппаратах.

«Меня зовут Ульяна Супрун, и я бывший министр здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких. У нас в реанимации всего 3500 аппаратов, а население-37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам!», — написала она.

Обращение Супрун прокомментировал украинский эксперт по медреформе Вадим Аристов (не так давно участвовал в конкурсе на должность главы Нацслужбы здоровья). Он призвал Маска вести переговоры о помощи с президентом Зеленским, так как именно Супрун виновата в том, что на Украине не хватает медоборудования.

«Меня зовут Вадим Аристов, я врач-инфекционист и стратег из Украины. У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу», — заявил он.