Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к нации сравнил эпидемию коронавируса с одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества - аварией на Чернобыльской АЭС. Его слова 1 апреля опубликовали на сайте главы государства

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сказал он.

Он уточнил, что «мы никого не собираем, а наоборот — умоляем вас оставаться дома».

«Я еще раз прошу вас повзрослеть! Пляжи никто не украдет и песок вагонами никто не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки — подождут. А шашлыки могут вылезти, извините, боком», — предупредил украинский лидер.

По последним данным, общее число зараженных на Украине достигло 794 человека. При этом 20 пациентов скончались, 13 выздоровели. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.