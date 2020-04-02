«Есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власти собирали людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что "радиация невидима". Так вот: коронавирус тоже невидим», — сказал он.
Он уточнил, что «мы никого не собираем, а наоборот — умоляем вас оставаться дома».
«Я еще раз прошу вас повзрослеть! Пляжи никто не украдет и песок вагонами никто не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки — подождут. А шашлыки могут вылезти, извините, боком», — предупредил украинский лидер.
По последним данным, общее число зараженных на Украине достигло 794 человека. При этом 20 пациентов скончались, 13 выздоровели. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.