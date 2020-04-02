Эксперт пояснил, что в Казахстане введение режима чрезвычайного положения, которое существует в стране с 16 марта, рассматривали в основном в связи с предполагаемым разрушительным землетрясением в Алматы или других городах, а не в связи с войной или болезнью.
«В этом принципе даже есть плюс. Если, не дай Бог, землетрясение произойдет, то у людей и властей уже есть опыт, как на него реагировать в режиме чрезвычайного положения. И ошибки, которые были допущены в ситуации с коронавирусом, будут учтены», — пояснил Полетаев.
Говоря о последствиях пандемии для политических режимов в Средней Азии в целом политолог добавил, что эти режимы оказались не только формально, но и реально, поскольку население в целом поддерживает ограничительные меры.