Пандемия коронавируса позволила руководству Казахстана проверить, насколько можно вводить в стране режим чрезвычайного положения, и как к этому отнесутся в обществе. Это может пригодится в других экстренных ситуациях. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан)Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: После коронавируса политические режимы Средней Азии получат бОльшую легитимность © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В этом принципе даже есть плюс. Если, не дай Бог, землетрясение произойдет, то у людей и властей уже есть опыт, как на него реагировать в режиме чрезвычайного положения. И ошибки, которые были допущены в ситуации с коронавирусом, будут учтены», — пояснил Полетаев.

Говоря о последствиях пандемии для политических режимов в Средней Азии в целом политолог добавил, что эти режимы оказались не только формально, но и реально, поскольку население в целом поддерживает ограничительные меры.