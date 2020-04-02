Социологические исследования фиксируют неприятие большинством граждан Украины открытия рынка земли, поскольку они проводятся в основном среди городских жителей, у которых земельных паев попросту нет. Об этом рассказал экономист Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Экономист Охрименко: Рынок земли был нужен украинским олигархам, МВФ — это только повод © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«Другое дело — опросы среди жителей села. Да, это сложно делать, поскольку село не подходит для опросов. Но когда проводят исследования среди собственников паев, то там показатели совершенно другие, большая часть за», — указал Охрименко.

Хотя, добавил экономист, на вопрос «Будете ли вы продавать?» сельские жители чаще всего отвечают, что будут продавать 10-15%, а остальное сдавать в аренду.

По его мнению, продавать землю будут исключительно городские жители, которым эта земля досталась в наследство, и которые в принципе не хотят тратить время на ее обработку или сдачу в аренду.