В частности, привел пример эксперт, основная масса вообще не знает, что это такое, и когда у респондента спрашивают: «Вы против рынка земли?», то он не понимает, какая земля имеется в виду.
«Другое дело — опросы среди жителей села. Да, это сложно делать, поскольку село не подходит для опросов. Но когда проводят исследования среди собственников паев, то там показатели совершенно другие, большая часть за», — указал Охрименко.
Хотя, добавил экономист, на вопрос «Будете ли вы продавать?» сельские жители чаще всего отвечают, что будут продавать 10-15%, а остальное сдавать в аренду.
По его мнению, продавать землю будут исключительно городские жители, которым эта земля досталась в наследство, и которые в принципе не хотят тратить время на ее обработку или сдачу в аренду.