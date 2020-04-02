«Это, однако, не исключает их активизацию в будущем, когда Румыния начнет более агрессивные действия, направленные на отторжение Северной Буковины и Бессарабии. Это вопрос времени и благоприятных обстоятельств», — подчеркнул эксперт.
Сейчас же, как и в прошлом, указал политолог, интересы румынского меньшинства наиболее последовательно представляет «Оппозиционная платформа — За жизнь!», наследница Партии регионов, но куда более последовательная в части идей федерализации страны.
Она же и соберет наибольший процент голосов румыноязычных избирателей — уже сейчас рейтинг этой партии на Буковине достиг рекордной отметки 13%, и львиную часть этой поддержки обеспечивают именно национальные меньшинства, пояснил Вышинский.