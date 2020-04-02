Официальный Бухарест старается не ввязываться в противостояние с Украиной. Это и объясняет отсутствие какой-либо политической активности румын на политическом поле Буковины. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Политолог Святослав Вышинский: Галичина всегда будет противопоставлять Киеву собственное видение «украинского проекта» © East News, Святослав Вишинський | East News, Святослав Вишинський | Перейти в фотобанк

Сейчас же, как и в прошлом, указал политолог, интересы румынского меньшинства наиболее последовательно представляет «Оппозиционная платформа — За жизнь!», наследница Партии регионов, но куда более последовательная в части идей федерализации страны.

Она же и соберет наибольший процент голосов румыноязычных избирателей — уже сейчас рейтинг этой партии на Буковине достиг рекордной отметки 13%, и львиную часть этой поддержки обеспечивают именно национальные меньшинства, пояснил Вышинский.