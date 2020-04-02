Полем для этой конкуренции, продолжил эксперт, сейчас является земля, потому что за тридцать лет использования советского наследия в стране, по сути, уничтожили индустрию, а для возрождения промышленного потенциала нужно много денег.
«Денег сейчас нет, а в условиях глобального экономического кризиса их искать никто не будет. Поэтому единственным вариантом было бросить эту ничего не производящую индустрию и вкладывать деньги в развитие аграрного сектора», — пояснил Чаплыга.
По его мнению, вопрос приватизации земли был ключевым для МВФ, но фонд хотел его использовать под интересы транснациональных корпораций, а украинские олигархи планировали извлечь собственную выгоду.
Поэтому война между ними продолжится, украинские олигархи в этом отношении будут иметь фору, но интересы и внешних, и внутренних олигархов сходятся в том, что земля должна стать товаром, заключил политолог.