Решение об отмене местных выборов на Украине в октябре будет зависеть не от ситуации с коронавирусом, а от экономической ситуации и связанного с ней обрушения рейтингов «Слуги народа». Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Политолог Святослав Вышинский: Галичина всегда будет противопоставлять Киеву собственное видение «украинского проекта» © East News, Святослав Вишинський | East News, Святослав Вишинський | Перейти в фотобанк

Однако, отметил эксперт, в условиях надвигающегося кризиса для Киева важно не столько усилиться на местах (это будет и так сделано благодаря возможному введению чрезвычайного положения), сколько «обнулить» местные элиты.

«Для этого, конечно, было бы выгоднее отложить выборы, так как реальная власть в регионах всё равно будет ограничена исполнительной вертикалью и силовиками, которые оправдают карантином и угрозой эпидемии любое сворачивание демократических прав и свобод», — считает Вышинский.

Другое дело, указал политолог, что и карантин, и чрезвычайное положение лишь на первых порах смогут скрыть настоящие истоки кризиса, к которому привела бездарная и разрушительная экономическая политика правительства Алексея Гончарука и его предшественников.

В долгосрочной перспективе карантин и связанные с ним ограничения лишь усугубят положение и обвалят экономику раньше, чем до Украины докатятся волны мировой нестабильности, заключил собеседник издания.