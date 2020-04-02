По его мнению, люди в Офисе президента уже понимают, что власть на местах отвоевать легальным путем им не удастся, поэтому они будут пытаться переписывать под себя избирательное законодательство.
Однако, отметил эксперт, в условиях надвигающегося кризиса для Киева важно не столько усилиться на местах (это будет и так сделано благодаря возможному введению чрезвычайного положения), сколько «обнулить» местные элиты.
«Для этого, конечно, было бы выгоднее отложить выборы, так как реальная власть в регионах всё равно будет ограничена исполнительной вертикалью и силовиками, которые оправдают карантином и угрозой эпидемии любое сворачивание демократических прав и свобод», — считает Вышинский.
Другое дело, указал политолог, что и карантин, и чрезвычайное положение лишь на первых порах смогут скрыть настоящие истоки кризиса, к которому привела бездарная и разрушительная экономическая политика правительства Алексея Гончарука и его предшественников.
В долгосрочной перспективе карантин и связанные с ним ограничения лишь усугубят положение и обвалят экономику раньше, чем до Украины докатятся волны мировой нестабильности, заключил собеседник издания.