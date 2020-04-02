Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с критикой в адрес Италии потому, что опасается политического раскола Европы после того, как пандемия коронавируса пойдет на спад. Об этом рассказал политолог Владимир Брутер в недавнем комментарии «Федеральному агентству новостей»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Макрон, отметил эксперт, опасается последствий, которые могут возникнуть после того, как эпидемия закончится, а Италия взвесит все то, что происходило в Европе, и будет самостоятельно решать вопросы, которые касаются ее будущих отношений с Евросоюзом.

«Выход Британии из ЕС еще можно объяснить, а выход Италии из Евросоюза уже нельзя объяснить. Выход Британии сделал Евросоюз гораздо слабее, а с выходом Италии просто заканчивается период, когда Евросоюз считали мировым игроком», — подчеркнул Брутер.

В Европе, добавил политолог, политолог, достаточно ревниво оберегают свое политическое пространство, понимая, что ситуация в объединении давно вышла за рамки нормальной, и что подобные процессы стали происходить еще до коронавируса.

При этом, по его мнению, перелома в отношениях между европейскими странами и Россией в следствие пандемии ожидать вряд ли стоит, но внутренние конфликты между европейскими странами будут обязательно.