Ранее Макрон раскритиковал Италию за то, что она якобы уделяет много говорит о борьбе с пандемией, которая поступает ей из России и Китая, но при этом ничего не говорит о помощи, которая приходит к ней из Европы. Он также призвал «не пьянеть от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты».
Макрон, отметил эксперт, опасается последствий, которые могут возникнуть после того, как эпидемия закончится, а Италия взвесит все то, что происходило в Европе, и будет самостоятельно решать вопросы, которые касаются ее будущих отношений с Евросоюзом.
«Выход Британии из ЕС еще можно объяснить, а выход Италии из Евросоюза уже нельзя объяснить. Выход Британии сделал Евросоюз гораздо слабее, а с выходом Италии просто заканчивается период, когда Евросоюз считали мировым игроком», — подчеркнул Брутер.
В Европе, добавил политолог, политолог, достаточно ревниво оберегают свое политическое пространство, понимая, что ситуация в объединении давно вышла за рамки нормальной, и что подобные процессы стали происходить еще до коронавируса.
При этом, по его мнению, перелома в отношениях между европейскими странами и Россией в следствие пандемии ожидать вряд ли стоит, но внутренние конфликты между европейскими странами будут обязательно.