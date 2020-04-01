Фракция Петра Порошенко проголосовала за открытие на Украине рынка земли, поскольку этот законопроект они политически продвигали все годы, пока он занимал пост главы государства. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

«И еще один очень важный момент — Порошенко очень не хотел подставляться перед своими западными партнерами. Они бы явно не поняли такого политического поворота с его стороны», — указал Фесенко.

Третий немаловажный момент заключается в том, что этот закон очень выгоден самому Порошенко как крупному латифундисту, заключил собеседник издания.