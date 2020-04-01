Порошенко, пояснил эксперт, хотел в свою бытность президентов снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, но во-первых он побоялся пойти на такой шаг, а во-вторых, в то время у него не было для этого голосов.
«И еще один очень важный момент — Порошенко очень не хотел подставляться перед своими западными партнерами. Они бы явно не поняли такого политического поворота с его стороны», — указал Фесенко.
Третий немаловажный момент заключается в том, что этот закон очень выгоден самому Порошенко как крупному латифундисту, заключил собеседник издания.