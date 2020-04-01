Одно дело, продолжил эксперт, когда люди работают на своей земле, продают продукцию и получают за нее зарплату, доход или отчисления из бюджета, а другое — когда приходит зарубежный пользователь.
«Ему фиолетово, как будут себя чувствовать местные аборигены, что с ними будет, какие рога у них повырастают от этой ГМО-продукции и так далее», — подчеркнул Дудчак.
Специалист также не верит в аргумент о том, будто бы открытие рынка земли приведет к запуску инфраструктурных проектов, поскольку в стране и так есть порты и крупные предприятия, которые власти доводят до плачевного состояния, а затем банкротят.
Теоретически можно было бы даже согласиться с открытием рынка, но в условиях экономического кризиса никто не получит за нее реальной цены, и она просо уйдет за бесценок, заключил собеседник издания.