После открытия земельного рынка Украина фактически превратится в территорию, где будет массово производится ГМО-продукция, а все экономические и экологические последствия лягут на плечи рядовых граждан. Об этом рассказал экономист и политолог Александр Дудчак в интервью изданию Украина.ру

Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

«Ему фиолетово, как будут себя чувствовать местные аборигены, что с ними будет, какие рога у них повырастают от этой ГМО-продукции и так далее», — подчеркнул Дудчак.

Специалист также не верит в аргумент о том, будто бы открытие рынка земли приведет к запуску инфраструктурных проектов, поскольку в стране и так есть порты и крупные предприятия, которые власти доводят до плачевного состояния, а затем банкротят.

Теоретически можно было бы даже согласиться с открытием рынка, но в условиях экономического кризиса никто не получит за нее реальной цены, и она просо уйдет за бесценок, заключил собеседник издания.