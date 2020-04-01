Глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 апреля выразил надежду на то, что Верховная Рада Украины окончательно примет законы о невозврате банков («антиколомойский закон») и о рынке земли на следующей неделе, что позволит незамедлительно получить деньги МВФ и Всемирного банка (ВБ)

«Надеемся, что на следующей неделе Верховная Рада проголосует законопроекты во втором чтении, и это откроет нам двери для программы МВФ», — сказал он в ходе онлайн-конференции НБУ и Европейской бизнес-ассоциации.

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Глава Нацбанка также напомнил, что Украина рассчитывает и на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом в размере $1,4 млн.

По его словам, если Украина получит это финансирование, то сможет спокойно пройти кризис, который сегодня охватил весь мир.