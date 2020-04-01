«Надеемся, что на следующей неделе Верховная Рада проголосует законопроекты во втором чтении, и это откроет нам двери для программы МВФ», — сказал он в ходе онлайн-конференции НБУ и Европейской бизнес-ассоциации.
Смолий уточнил, что помимо ВБ речь идет о макрофинансовой помощи Евросоюза, которая может быть расширена, и помощи от правительств Канады и Японии.
Глава Нацбанка также напомнил, что Украина рассчитывает и на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом в размере $1,4 млн.
По его словам, если Украина получит это финансирование, то сможет спокойно пройти кризис, который сегодня охватил весь мир.