Последствия пандемии коронавируса не приведут к перелому в отношениях между европейскими странами и Россией, но внутренние конфликты между различными странами Евросоюза будут обязательно. Об этом рассказал политолог Владимир Брутер в недавнем комментарии «Федеральному агентству новостей»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Эммануэль Макрон раскритиковал Италию за то, что она якобы много говорит о помощи в борьбе с пандемией, которая поступает ей из России и Китая, но при этом умалчивает о помощи, которая приходит к ней из Европы.

Лидеры европейских стран, продолжил эксперт, опасались этого и ранее, поскольку предпосылки для конфликтов зрели давно, а сейчас стали слишком очевидными, поэтому российская помощь Италии и пугает Макрона.

По его мнению, Италия убедилась, что как только у нее возникли проблемы, европейские страны оставили ее с этими проблемами один на один: поэтому что бы ни говорили сейчас Макрон, Меркель или другие чиновники Евросоюза, для итальянцев их слова не будут иметь никакого значения.

«Потому что для Италии это уже факт. Это факт, который им пришлось пережить, — пережить, собственно говоря, за счет собственных жертв», — подчеркнул Брутер.

Поэтому вполне возможно, что Макрон опасается появления после эпидемии проблем другого рода и пытается их предупредить, заключил политолог.