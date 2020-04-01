Европейские бюрократы предлагают сокращать рабочие дни сотрудникам для поддержки экономики. Об этом 1 апреля объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия предложит механизм сокращенного рабочего дня под названием SURE для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса.

«Цель этой инициативы — помочь странам, наиболее пострадавшим от коронавируса, в частности Италии и Испании, благодаря солидарной поддержке других стран-членов… Это поможет спасти миллионы рабочих мест во время кризиса и поможет нам быстрее перезапустить европейскую экономику после снятия карантина», — сказала фон дер Ляйен.

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Президент Еврокомиссии отметила, что такой инструмент уже продемонстрировал эффективность в отдельных странах-членах ЕС, его задействовали во время экономического кризиса 2008 года.