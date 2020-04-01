В принятии Верховной Радой закона о рынке земли больше всего настораживает тот факт, что решение принималось под давлением Международного валютного фонда. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко о рынке земли: Зеленскому вспомнят даже то, чего он не делал © Екатерина Чеснокова

«В Украине все произошло именно под давлением Международного валютного фонда, был откровенный шантаж: если хотите получить деньги МВФ, примите «антиколомойский закон» и закон о земле», — пояснил Бондаренко.

Политолог при этом не считает, что закон повлечет за собой тяжкие последствия для экономики, поскольку в той же России с 90-х годов действует аналогичный закон, и никто из арабов и китайцев не собирается скупать российские черноземы.