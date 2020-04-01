Когда даже самое правильное решение принимается под давлением извне, к тому же с использованием механизма насилия, отметил эксперт, неудивительно, что возникает некое сопротивление этому процессу.
«В Украине все произошло именно под давлением Международного валютного фонда, был откровенный шантаж: если хотите получить деньги МВФ, примите «антиколомойский закон» и закон о земле», — пояснил Бондаренко.
Политолог при этом не считает, что закон повлечет за собой тяжкие последствия для экономики, поскольку в той же России с 90-х годов действует аналогичный закон, и никто из арабов и китайцев не собирается скупать российские черноземы.