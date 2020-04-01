Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался в том числе расследованием дела о катастрофе над Донбассом «Боинга» МН17, 1 апреля 2020 года оставил свой пост, сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу голландской Генпрокуратуры

«С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама», — рассказали в ведомстве.

Катастрофа MH17. Что известно на сегодняшний день © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Теперь он очень хочет взвалить на себя ответственность за работу роттердамской полицейской службы — не дожидаясь окончания рассмотрения дела MH17 в суде.

И это несмотря на то, что Вестербеке по инициативе родственников погибших в катастрофе MH17 уже получил награду за расследование катастрофы.

Что интересно, накануне начала судебного процесса по делу MH17 на Украине были уволены все сотрудники прокуратуры, которые занимались расследованием авиакатастрофы.

Между тем ряд экспертов считают, что обвинения против России по делу MH17 развалятся в суде, так как много данных стороны обвинения сфальсифицировано.

«Экспертам уже давно понятно, что суд ни к чему не приведет, потому что много фактов сфальсифицировано, собрано недостоверно. Специалистам понятно, что никаких буков в районе крушения малазийского Boeing не было, и это уже подтвержденные данные», — отмечал, в частности, политолог Александр Гусев в феврале.