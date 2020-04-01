По состоянию на 1 апреля на Украине зафиксировано 669 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17 случаев смерти, 10 человек выздоровели. Население страны составляет чуть более 40 млн человек.
По его мнению, нечто подобное уже было в тот момент, когда государства стали вывозить своих граждан из других стран бесплатно, а "Международные авиалинии Украины" Игоря Коломойского установили очень высокие цены на билеты.
«Мы видим, как это делается. У нас не думают о том, как спасать. Думают, как заработать на этом деле миллионы», — подчеркнул Быстряков.
Композитор подчеркнул, что степень готовности украинской медицины к пандемии оказалась нулевой, поэтому гражданам остается только рассчитывать на судьбу, веру в Бога и собственный иммунитет.