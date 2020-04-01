Даже если в мире изобретут вакцину от коронавируса, то в первую очередь вакцинируется украинское правительство, а остатки препарата за большие деньги будут проданы рядовым гражданам. Об этом заявил композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Композитор Быстряков: Паника влияет на сопротивляемость организма © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк

По его мнению, нечто подобное уже было в тот момент, когда государства стали вывозить своих граждан из других стран бесплатно, а "Международные авиалинии Украины" Игоря Коломойского установили очень высокие цены на билеты.

«Мы видим, как это делается. У нас не думают о том, как спасать. Думают, как заработать на этом деле миллионы», — подчеркнул Быстряков.

Композитор подчеркнул, что степень готовности украинской медицины к пандемии оказалась нулевой, поэтому гражданам остается только рассчитывать на судьбу, веру в Бога и собственный иммунитет.