Украинское правительство рассказало, как будут принудительно лечить больных коронавирусом. Об этом говорится в обнародованном на сайте Кабинета министров постановлении №245 от 25 марта

Согласно документу, больницы получили право принудительно обследовать тех, кто контактировал с больными COVID-19 либо имеют симптомы коронавирусной инфекции. Общественное мнение времён коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich Обязательная госпитализация вводится для детей лиц, госпитализированных с диагнозом COVID-19 — в том случае, если невозможно их временно устроить в семьи родственников или знакомых. Выполнение принудительных медицинских мероприятий возложено на Нацполицию и Нацгвардию.