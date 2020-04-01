Согласно документу, больницы получили право принудительно обследовать тех, кто контактировал с больными COVID-19 либо имеют симптомы коронавирусной инфекции.
Медицинские учреждения также получили право проводить принудительную госпитализацию и отправлять на карантин заразившихся COVID-19 или тем, кто имеет соответствующие симптомы.
Обязательная госпитализация вводится для детей лиц, госпитализированных с диагнозом COVID-19 — в том случае, если невозможно их временно устроить в семьи родственников или знакомых.
Выполнение принудительных медицинских мероприятий возложено на Нацполицию и Нацгвардию.