«Но он получил этот иммунитет не от Зеленского, а от международных аферистов, стоящих за этой великой аферой и фактически управляющих украинским государством через своих агентов», — пояснил парламентарий.
При Зеленском, подчеркнул депутат, ни Порошенко, ни его ближайшее окружение не будут привлечены к ответственности, Зеленский будет продолжать политику своего предшественника, а страна продолжит движение в пропасть.
Власть продолжит ограбление населения, тотальную нацификацию общества и окончательно превратит Украину в колонию, а ее граждан в рабов, категоричен Кузьмин.
Собеседник издания также считает, что пришло время всем здоровым силам объединиться и освободить страну от внешнего управления и коррумпированного тандема Зеленского—Порошенко.