В обмен на то, что партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» проголосовала вместе со «Слугой народа» за открытие рынка земли, предыдущий президент Украины получил иммунитет от уголовного преследования. Об этом рассказал оппозиционный нардеп Ренат Кузьмин в интервью изданию Украина.ру

Кузьмин: Закон о продаже земли — рейдерский захват и мошенническая схема ограбления украинцев © Facebook, Ренат Кузьмин | Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

При Зеленском, подчеркнул депутат, ни Порошенко, ни его ближайшее окружение не будут привлечены к ответственности, Зеленский будет продолжать политику своего предшественника, а страна продолжит движение в пропасть.

Власть продолжит ограбление населения, тотальную нацификацию общества и окончательно превратит Украину в колонию, а ее граждан в рабов, категоричен Кузьмин.

Собеседник издания также считает, что пришло время всем здоровым силам объединиться и освободить страну от внешнего управления и коррумпированного тандема Зеленского—Порошенко.