Киевские правоохранители пресекли поставки сбыта оружия и средств поражения из зоны военной операции украинских силовиков в Донбассе. Об этом 1 апреля сообщает полиция Киева в Facebook

Горловка под ударом: украинские силовики накрыли огнем автобусы в центре города © Прес-служба Національного університету оборони України | Прес-служба Національного університету оборони України | Перейти в фотобанк

«Всего было изъято две тротиловые шашки, подствольный гранатомет, пять гранатометных выстрелов, два пистолета Макарова, автомат Калашникова и более 100 патронов различного калибра. Вещественные доказательства направлены на экспертизу», — говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по части первой статьи 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.