Полицейские задержали главного фигуранта преступной схемы, когда тот передвигался на автомобиле по улице Брюллова в Соломенском районе столицы. Это киевлянин, 1972 года рождения.
«Всего было изъято две тротиловые шашки, подствольный гранатомет, пять гранатометных выстрелов, два пистолета Макарова, автомат Калашникова и более 100 патронов различного калибра. Вещественные доказательства направлены на экспертизу», — говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по части первой статьи 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.