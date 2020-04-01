Горловка под ударом: украинские силовики накрыли огнем автобусы в центре города
Горловка под ударом: украинские силовики накрыли огнем автобусы в центре города
© Прес-служба Національного університету оборони України | Перейти в фотобанк
Полицейские задержали главного фигуранта преступной схемы, когда тот передвигался на автомобиле по улице Брюллова в Соломенском районе столицы. Это киевлянин, 1972 года рождения.

«Всего было изъято две тротиловые шашки, подствольный гранатомет, пять гранатометных выстрелов, два пистолета Макарова, автомат Калашникова и более 100 патронов различного калибра. Вещественные доказательства направлены на экспертизу», — говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по части первой статьи 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

 