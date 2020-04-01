Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не последовало.
Речь идет о деле о возможном подстрекательстве со стороны Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd при помощи спецконфискации $1,5 млрд, арестованных на счетах людей из окружения экс-президента Виктора Януковича, отмечает канал.
Уголовное делопроизводство началось по решению суда после обращения в него офшорной компании на Кипре, которая пострадала от спецконфискации.
В компании считают, что к растрате средств, находящихся на ее счетах, причастен Порошенко, который выступил подстрекателем.