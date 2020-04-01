Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло одно из уголовных производств против экс-президента страны Петра Порошенко, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews 1 апреля

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не последовало.

«ICU, Петя!» В бывшую компанию бизнес-партнера Порошенко Гонтаревой нагрянуло НАБУ © пресс-служба НАБУ Виктора Януковича, отмечает канал.

Уголовное делопроизводство началось по решению суда после обращения в него офшорной компании на Кипре, которая пострадала от спецконфискации.

В компании считают, что к растрате средств, находящихся на ее счетах, причастен Порошенко, который выступил подстрекателем.