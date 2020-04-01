Среди заболевших в Испании, которая занимает третье место в мире по количеству подтверждённых диагнозов, немало высокопоставленных политиков

Администрация автономии сообщила, что её руководитель оправился от коронавируса, выявленного 16 марта. Тем не менее, он по рекомендации врачей соблюдает режим самоизоляции и будет работать дистанционно.

«Мне сказали, что я вылечился от COVID-19. Я хочу выразить благодарность за поддержку, полученную в этот период», — написал глава Каталонии Ким Торра в Twitter. Князь Монако Альбер II полностью излечился от коронавируса © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Тем временем диагноз подтвердился у третьего из пяти членов технического комитета по борьбе с коронавирусом в Испании — заместителя главы Национальной полиции Хосе Анхеля Гонсалеса. Ранее анализы дали положительный результат у заместителя главы Гражданской гвардии Лаурентино Сенье и директора координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симона.

Это не единственные испанские политики, заразившиеся коронавирусом. На лечении, в частности, находятся министр по вопросам территориальной политики Испании Каролина Дариас и министр по делам равноправия Ирене Монтеро, председатель правительства сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо.

Испания занимает третье место в мире по количеству заболевших COVID-19: 102 136 подтверждённых случаев (6 213 новых случаев за сутки), 9 053 летальных исходов (+589), 22 647 выздоровевших.