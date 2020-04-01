Депутат Рады от «Слуги народа» Гео Лерос заявил, что не может получить повестку от сотрудников СБУ, потому что вышел за молоком. Об этом 1 апреля он написал в своем Facebook

Лерос ранее опубликовал видео, на котором человек, похожий на брата главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, ведет переговоры о продаже государственных должностей.

«Говорят, приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал. Адвокат поехал к ним. Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи, пусть бахилы берут. Это не первое апреля, а полный п***ц», — написал Лерос.

СБУ наведалась с обысками к депутату Гео Леросу – Мосийчук © Facebook, Служба безпеки України

По словам Ермака, видеозаписи были обнародованы накануне внеочередного заседания Рады специально, чтобы сорвать голосование за рынок земли и закон о банках.



