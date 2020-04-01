Лерос ранее опубликовал видео, на котором человек, похожий на брата главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, ведет переговоры о продаже государственных должностей.
«Говорят, приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал. Адвокат поехал к ним. Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи, пусть бахилы берут. Это не первое апреля, а полный п***ц», — написал Лерос.
Накануне на брифинге Ермак заявил, что власти не будут вмешиваться в расследование. Также он выразил мнение, что влиятельные люди используют Лероса, чтобы навредить команде президента.
По словам Ермака, видеозаписи были обнародованы накануне внеочередного заседания Рады специально, чтобы сорвать голосование за рынок земли и закон о банках.