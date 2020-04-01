Глава представительства США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила, что в условиях гуманитарного кризиса нужно оказывать друг другу любую возможную помощь

По мере распространения эпидемии по всему миру всё больше стран осознают, что победить вирус можно только совместными усилиями, несмотря на политические разногласия. На телефонном брифинге из Брюсселя постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон подчеркнула, что в сложившихся обстоятельствах Североатлантический альянс и Москва должны сотрудничать.

«Сейчас время гуманитарного кризиса, кризиса в области здравоохранения. Любую помощь, которую мы можем предоставить друг другу, мы должны предоставить. Если мы имеем возможность помочь друг другу, мы должны и будем», — заявила она. «Нас ждут очень тяжёлые две недели». COVID-19 всё же вынудил Трампа объединиться с Россией и Китаем © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Тем временем Россия уже оказывает помощь странам-членам НАТО, где эпидемиологическая обстановка самая сложная. 1 апреля в результате договорённости президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в США прибудет самолёт со средствами защиты и медицинской аппаратурой. Ранее аналогичный гуманитарный груз доставили в Италию, кроме того, туда прибыли российские медики.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг так оценил содействие Москвы: «Страны должны решать, какая помощь им нужна. Это международный кризис, и нам нужно помогать друг другу. Члены НАТО помогают, другие страны помогают, и это должно основываться на национальных запросах и нуждах. Это то, что я могу сказать о различных видах помощи, которую различные члены получают».

При этом, однако, он не забыл бросить камень в огород России. Сославшись на активизацию военной деятельности на территории РФ вблизи границ с Альянсом, Столтенберг призвал продолжить патрулировать воздушное пространство НАТО, сохранять военное присутствие на земле, в небе, в море и подчеркнул, что войска НАТО сохраняют готовность, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано в странах, которые входят в состав НАТО: США, Италии и Испании. В совокупности на них приходится 396 567 случаев, то есть 45% от общемирового показателя.