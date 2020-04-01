Украинское правительство намерено за сутки доработать постановление об ограничениях на время эпидемии COVID-19 и ввести жесткий карантин для тех, кому за 60, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 1 апреля

Гулять так гулять. Киевляне и малый бизнес массово нарушают карантинные запреты © Стрингер

Министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь заявил, что документом предлагается ввести домашнюю изоляцию и домашний карантин для лиц старше 60 лет.

Им будет запрещено посещать парки и зоны отдыха, а также общественный транспорт, однако будут и исключения из правила.

Правительство намерено подготовить перечень случаев, в которых указанные ограничения применяться не будут.