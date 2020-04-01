По его словам, в предложенных изменениях есть важные нормы, которые нужно выписать так, чтобы не допустить нарушений права человека.
Министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь заявил, что документом предлагается ввести домашнюю изоляцию и домашний карантин для лиц старше 60 лет.
Им будет запрещено посещать парки и зоны отдыха, а также общественный транспорт, однако будут и исключения из правила.
Правительство намерено подготовить перечень случаев, в которых указанные ограничения применяться не будут.