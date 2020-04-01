Так, по его мнению, «выход из пандемии может спровоцировать проявления социальной агрессии в особенно пострадавших от коронавируса странах».
Кроме того, продолжил эксперт, не исключено, что появится достаточно массовый общественный запрос на поиск виновных.
«И ими могут быть объявлены как какие-то социальные сообщества, так и конкретные страны, национальные правительства, межгосударственные объединения и так далее», — сказал Серенко.
При этом эксперт отметил, что по итогам пандемии в разных странах «будут предприняты и профинансированы из госбюджетов серьезные меры по снятию психологического болевого шока, своего рода аналога боевого невроза».
Напомним, пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила почти 180 стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более чем 750 тысячах инфицированных по всему миру и свыше чем 36 тысячах погибших.
Полностью интервью можно прочитать здесь.