Когда пандемия коронавируса закончится, обществу и властям пострадавших стран нужно быть готовыми к новым вызовам, порождённым этой болезнью. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Андрей Серенко

Так, по его мнению, «выход из пандемии может спровоцировать проявления социальной агрессии в особенно пострадавших от коронавируса странах».

Кроме того, продолжил эксперт, не исключено, что появится достаточно массовый общественный запрос на поиск виновных.

«И ими могут быть объявлены как какие-то социальные сообщества, так и конкретные страны, национальные правительства, межгосударственные объединения и так далее», — сказал Серенко.

При этом эксперт отметил, что по итогам пандемии в разных странах «будут предприняты и профинансированы из госбюджетов серьезные меры по снятию психологического болевого шока, своего рода аналога боевого невроза».

Напомним, пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила почти 180 стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более чем 750 тысячах инфицированных по всему миру и свыше чем 36 тысячах погибших.

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