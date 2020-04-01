Популярные сегодня сценарии установления «нового мира» после пандемии коронавируса вряд ли реалистичны, природа людей мало меняется, и жизнь человечества не изменится кардинально. Но определённые изменения действительно произойдут. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Андрей Серенко

Так, по мнению эксперта, наверняка будут сделаны серьёзные выводы в части организации системы здравоохранения, она точно потребует очень крупных перемен.

«Наверняка будут пересмотрены и в России, и вообще в мире, бюджеты национальных государств — в пользу той же сферы здравоохранения, а также модернизации служб гражданской обороны и бактериологической защиты в составе национальных вооруженных сил», — отметил политолог Андрей Серенко. Мир после коронавируса. Есть ли в нём место Украине? © REUTERS, Stringer | REUTERS, Stringer | Перейти в фотобанк

Он также предположил, что «будут предприняты и профинансированы из госбюджетов серьёзные меры по снятию психологического болевого шока, своего рода аналога боевого невроза».

«Думаю, в этом возникнет потребность после всех этих пандемических потрясений. С учётом современных информационных технологий психологическую реабилитацию будет осуществить проще, чем удавалось ранее преодолевать массовый боевой невроз, например, после Второй мировой войны. Полагаю, что с помощью социально-психологических, информационных и политических операций последствия этой травмы будут успешно преодолены», — сказал Серенко, добавив, что «тут хватит работы психологам, психиатрам, социологам, политологам, да и журналистам».

Напомним, пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила почти 180 стран. Количество заразившихся по всему миру превысило 882 тысячи человек, более 44 тысяч скончались.

Полностью интервью можно прочитать здесь.