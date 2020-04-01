Украинцы, голосовавшие за Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа», после голосования по закону о рынке земли чувствуют себя обманутыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый

При этом большинство украинцев выступают против продажи земли. Поэтому после голосования в Раде народ чувствует себя обманутым режимом Зеленского, ведь на выборах не это обещали, отметил Андрей Гожый.

Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. За решение о введении рынка земли проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых. Нардеп Илья Кива объяснил, почему продажа земли – это убийство Украины © Скриншот из видео Украина.ру

По его словам, электорат Зеленского «недоумевает и удивляется такой органической связи между партией Петра Порошенко, которая себя титулует «Европейской солидарностью», и партией «Слуга народа».

«Они же обвиняли друг друга и в наркомании, и в коррупции, в чём только не обвиняли, обещали сажать в тюрьмы — и вдруг спелись и проголосовали за рынок земли единым фронтом», — отметил Гожый, добавив: «Значит, просто у этих олигархов и барыг есть общие интересы».

«Партия Зеленского, как базарный шулер, передёрнула карты, подменив понятие референдума понятием какого-нибудь когда-нибудь референдума о продаже земли иностранным частным лицам. Хотя это и не нужно. Закон допускает, с небольшой отсрочкой, продажу земли украинским юридическим лицам. Но украинское юрлицо — это лицо, зарегистрированное в Украине. А зарегистрировать его может любой иностранный гражданин», — сказал адвокат.

Он добавил: «Народ чувствует себя обманутым, и у многих сложилось впечатление, что коронавирусный карантин, а именно жесткие меры по блокировке столицы, закрытие метро, транспорта, осадное положение Киева, перекрытие правительственного квартала, — что всё это было связано именно с необходимостью принять земельный закон».

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