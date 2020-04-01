Чтобы прокатиться в спецпоезде, полицейскому нужно предъявить служебное удостоверение и иметь средства индивидуальной защиты: маску или респиратор, а также перчатки.
«Мы понимаем значение правоохранительных органов в эти нелегкие времена и не могли остаться в стороне от их проблем с трансфером к рабочим местам», — сказал исполняющий обязанности председателя правления УЗ Желько Марчек.
Сейчас целый ряд служебных поездов курсирует по Украине на всех железных дорогах, кроме Львовской и Южной — железнодорожников подвозят к рабочим местам.
Ранее УЗ в условиях карантина начала бесплатно возить на таких поездах и медиков, теперь настала очередь полицейских.