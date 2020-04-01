Госкомпания «Укрзализныця» (УЗ) начала безвозмездно перевозить сотрудников Национальной полиции Украины к местам работы служебными поездами УЗ, сообщила пресс-служба ведомства 1 апреля

Чтобы прокатиться в спецпоезде, полицейскому нужно предъявить служебное удостоверение и иметь средства индивидуальной защиты: маску или респиратор, а также перчатки.

«Мы понимаем значение правоохранительных органов в эти нелегкие времена и не могли остаться в стороне от их проблем с трансфером к рабочим местам», — сказал исполняющий обязанности председателя правления УЗ Желько Марчек.

Подорожание билетов на поезда. «Укрзализныця» разваливается, берите автобус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее УЗ в условиях карантина начала бесплатно возить на таких поездах и медиков, теперь настала очередь полицейских.