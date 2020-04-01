Кабинет министров принял решение ввести новые ограничения на время вспышки COVID-19 на Украине, среди которых ограничение посещения парков и зон отдыха, а также остановка общественного транспорта. Об этом 1 апреля сообщает Минздрав Украины в Telegram

«Не сможем купить еду и лекарства». Восемьдесят процентов жителей Украины боятся длительного карантина - опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Максима Степанова на заседании Кабинета министров 1 апреля с доработкой до 2 апреля.

«Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами», — заявил министр здравоохранения Украины.