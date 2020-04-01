Соответствующее решение принято по инициативе министра здравоохранения Украины Максима Степанова на заседании Кабинета министров 1 апреля с доработкой до 2 апреля.
«Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами», — заявил министр здравоохранения Украины.