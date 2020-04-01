Министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой принял приглашение посетить Украину с визитом. Об этом 1 апреля сообщает МИД Украины на своем сайте

В свою очередь он пригласил Дмитрия Кулебу посетить Пекин. Как сообщает МИД, Кулеба также принял приглашение коллеги. «Кроме этого, министры согласовали политические консультации в Пекине на уровне своих заместителей», — говорится в сообщении. США, Россия и Китай должны научить мир бороться с глобальными вызовами – Ласло Кемени © youtube.com В настоящее время Китай стал лидером по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции. Число пациентов, поборовших болезнь, превысило 76 тысяч человек.