В свою очередь он пригласил Дмитрия Кулебу посетить Пекин. Как сообщает МИД, Кулеба также принял приглашение коллеги.
«Кроме этого, министры согласовали политические консультации в Пекине на уровне своих заместителей», — говорится в сообщении.
Как отмечается, глава МИД Китая посетит Украину впервые с 2010 года. Кулеба также выразил глубокую благодарность правительству Китая за гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19, которая прибыла в Киев в ночью 1 апреля.
В настоящее время Китай стал лидером по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции. Число пациентов, поборовших болезнь, превысило 76 тысяч человек.