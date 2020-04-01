Представители ВТО и ВОЗ отмечают, что по всему миру из-за карантинных мероприятий наблюдаются трудности с поставками продовольствия, что уже в ближайшее время приведет к резкому росту цен на продукты питания.
«Действуя с целью защиты здоровья и благополучия своих граждан, страны должны учитывать, что любые ограничительные меры не должны нарушать цепи поставок продовольствия. Такого рода нарушения, включая ограничения перемещения работников, занятых в сельском хозяйстве и пищевой отрасли, и увеличение задержек контейнеров с продовольствием на границе, ведут к порче скоропортящихся товаров и увеличению отходов продовольствия», — приводит выводы международных организаций издание.
Кроме того, эксперты ВТО и ВОЗ убеждены, что усиление контроля качества товаров на границах государств вызовет нарушения в цепи поставок продовольствия, что будет иметь особо ощутимые последствия для наиболее уязвимых групп населения.
В ФАО, ВОЗ и ВТО подчеркнули, что из опыта прежних кризисов понятно, что такого рода меры наносят особенный ущерб странам с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия собственного производства.
Наибольшая вероятность таких логистических сбоев экспертами прогнозируется в апреле-мае.