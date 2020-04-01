Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная торговая организация (ВТО) заявили, что продовольственная безопасность может оказаться под угрозой из-за пандемии. Об этом 1 апреля сообщил сайт «Корреспондент»

Представители ВТО и ВОЗ отмечают, что по всему миру из-за карантинных мероприятий наблюдаются трудности с поставками продовольствия, что уже в ближайшее время приведет к резкому росту цен на продукты питания.

«Действуя с целью защиты здоровья и благополучия своих граждан, страны должны учитывать, что любые ограничительные меры не должны нарушать цепи поставок продовольствия. Такого рода нарушения, включая ограничения перемещения работников, занятых в сельском хозяйстве и пищевой отрасли, и увеличение задержек контейнеров с продовольствием на границе, ведут к порче скоропортящихся товаров и увеличению отходов продовольствия», — приводит выводы международных организаций издание.

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В ФАО, ВОЗ и ВТО подчеркнули, что из опыта прежних кризисов понятно, что такого рода меры наносят особенный ущерб странам с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия собственного производства.

Наибольшая вероятность таких логистических сбоев экспертами прогнозируется в апреле-мае.