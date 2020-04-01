Количество инфицированных коронавирусом на Укриане к 1 апреля превысило 660 человек.
Несмотря на глобальный кризис, вызванный пандемией, Украина пытается нарастить военный потенциал.
«Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными», — написал Данилов.
Также он опубликовал видео испытательного запуска ракеты с подписью, что «никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы».
Генеральный конструктор КБ «Луч» Олег Коростелев ранее заявлял, что работы по проекту обошлись государству в 10 млн долларов.
По словам замглавы МВД Антона Геращенко, пик эпидемии коронавируса на Украине ожидается в середине апреля.