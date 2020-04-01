Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» провело очередное успешное испытание реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вильха-М» в последние дни марта. Об этом 1 апреля сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Facebook

Количество инфицированных коронавирусом на Укриане к 1 апреля превысило 660 человек.

Несмотря на глобальный кризис, вызванный пандемией, Украина пытается нарастить военный потенциал.

«Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными», — написал Данилов.

Генсек ООН: Коронавирус — это как Вторая мировая война © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Генеральный конструктор КБ «Луч» Олег Коростелев ранее заявлял, что работы по проекту обошлись государству в 10 млн долларов.

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, пик эпидемии коронавируса на Украине ожидается в середине апреля.