Карантин из-за коронавируса лишает людей работы, при этом большинство украинцев не смогли отложить средства «на черный день». Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные 1 апреля

Около 60% респондентов рассказали, что на свои сбережения они не смогут прожить даже месяц — если потеряют работу.

Только 16% смогли накопить денег на 2 месяца безбедного существования, 7% протянут три месяца, 6% — полгода, и лишь 3% — год и больше.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 1 апреля

Более 66% респондентов боятся того, что не смогут купить себе все нужные лекарства, 48% опасаются, что у них не получится купить жизненно важные продукты.

Только четверть опрошенных беспокоит отмена важных событий или поездок, остальные из-за этого не переживают.