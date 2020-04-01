Около 60% респондентов рассказали, что на свои сбережения они не смогут прожить даже месяц — если потеряют работу.
Только 16% смогли накопить денег на 2 месяца безбедного существования, 7% протянут три месяца, 6% — полгода, и лишь 3% — год и больше.
Естественно, что подавляющее большинство украинских граждан (80%) напуганы перспективой длительного экономического кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Более 66% респондентов боятся того, что не смогут купить себе все нужные лекарства, 48% опасаются, что у них не получится купить жизненно важные продукты.
Только четверть опрошенных беспокоит отмена важных событий или поездок, остальные из-за этого не переживают.