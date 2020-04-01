Правительство Украины ввело режим карантина на всей территории страны 12 марта.
«Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь бедным украинцам. Составить список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить», — обратился Зеленский к премьер-министру Денису Шмыгалю.
Кроме того, Кабинет министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.
Шмыгаль пообещал создать много рабочих мест уже через несколько недель. В настоящее время Украине нужны люди для ремонта дорог, тротуаров и уборки территорий.