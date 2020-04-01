Украинские власти составят списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы оказать финансовую помощь беднейшим во время карантина из-за коронавируса. Об этом 1 апреля шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, посвященном борьбе с распространением коронавируса

Правительство Украины ввело режим карантина на всей территории страны 12 марта.

«Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь бедным украинцам. Составить список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить», — обратился Зеленский к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Кроме того, Кабинет министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

Шмыгаль пообещал создать много рабочих мест уже через несколько недель. В настоящее время Украине нужны люди для ремонта дорог, тротуаров и уборки территорий.