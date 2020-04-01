Украинское правительство на заседании поддержало социальные инициативы президента Владимира Зеленского, направленные на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с глобальным кризисом, вызванным COVID-19. Об этом 1 апреля заявил премьер Украины Денис Шмыгаль в Facebook

К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.

«Инициативы потребует принятия изменений в бюджет, который мы сейчас дорабатываем вместе с народными депутатами. Пенсионеры и мало защищенные лица прежде всех нуждающихся в помощи. Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле», — заявил Шмыгаль.

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Также должен быть определен порядок выплаты единовременного пособия в сумме 1000 грн (около 3 тысяч рублей) для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 гривен (около 15 тыс. рублей), и некоторых уязвимых категорий лиц. Кроме того, будет проведена индексация пенсий с мая на 11%. Средний размер повышения составит 260 гривен (около 750 рублей).

Ранее Минздрав Украины пообещал обеспечить больницы необходимыми лекарствами и лечить украинцев от коронавируса абсолютно бесплатно.