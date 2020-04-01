К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
«Инициативы потребует принятия изменений в бюджет, который мы сейчас дорабатываем вместе с народными депутатами. Пенсионеры и мало защищенные лица прежде всех нуждающихся в помощи. Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле», — заявил Шмыгаль.
По его словам, быстрого реагирования требуют установление с 1 апреля ежемесячной выплаты в размере до 500 гривен (около 1,5 тыс. рублей) пенсионерам старше 80 лет, размер пенсии которых не превышает 9205 гривен (около 30 тысяч рублей).
Также должен быть определен порядок выплаты единовременного пособия в сумме 1000 грн (около 3 тысяч рублей) для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 гривен (около 15 тыс. рублей), и некоторых уязвимых категорий лиц. Кроме того, будет проведена индексация пенсий с мая на 11%. Средний размер повышения составит 260 гривен (около 750 рублей).
Ранее Минздрав Украины пообещал обеспечить больницы необходимыми лекарствами и лечить украинцев от коронавируса абсолютно бесплатно.