По данным социологов, 80% страшатся того, что на Украине наступит затяжной экономический кризис.
Более 66% респондентов боятся того, что не смогут купить себе все нужные лекарства, 48% опасаются, что у них не получится купить жизненно важные продукты.
Только четверть опрошенных беспокоит отмена важных событий или поездок, остальные из-за этого не переживают.
При этом большинство жителей Украины не верят официальным данным о распространении коронавируса в стране.
Только 21% опрошенных считают, что информация правительства об эпидемии объективна, 53% считают, что власть преуменьшает серьезность ситуации, 11% полагают, что в данных властей есть преувеличение.