Подавляющее большинство украинских граждан напуганы перспективой длительного экономического кризиса из-за эпидемии коронавируса, сообщила 1 апреля социологическая группа «Рейтинг», которая с 25 по 30 марта провела соответствующий опрос

По данным социологов, 80% страшатся того, что на Украине наступит затяжной экономический кризис.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 1 апреля

Только четверть опрошенных беспокоит отмена важных событий или поездок, остальные из-за этого не переживают.

При этом большинство жителей Украины не верят официальным данным о распространении коронавируса в стране.

Только 21% опрошенных считают, что информация правительства об эпидемии объективна, 53% считают, что власть преуменьшает серьезность ситуации, 11% полагают, что в данных властей есть преувеличение.