Во Франции за сутки от коронавируса скончалось рекордное для страны число людей – 499 человек. Об этом в среду, 1 апреля, сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на Минздрав Франции

Согласно последним данным, коронавирус в стране зафиксировали у 52,8 тыс. человек, 9,5 тыс. заболевших выздоровели, 3,5 тыс. скончались.

За 30 и 31 марта число зараженных увеличилось на 8,5 тысяч. С симптомами коронавируса госпитализированы 22,7 тысяч человек, из них 5,5 тысяч находятся в реанимации.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Эммануэля Макрона, сообщает Le Figaro — 46% французов оценивают действия главы государства положительно. Стоит отметить, что рейтинг Макрона постепенно снижался из-за планируемой пенсионной реформы и протестов «желтых жилетов».

Уровень поддержки Макрона за месяц вырос на 13 пунктов, отмечают специалисты. Также возрос уровень поддержки премьер-министра Эдуара Филиппа — на 7 пунктов по сравнению с февралем 2020 года.

Отмечается, что введение жестких карантинные меры в связи с коронавирусом положительно оценили 97% французов — карантин включает в себя транспортную блокаду, отмену выборов и ограничения на передвижение граждан.