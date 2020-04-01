«Помните, что экспресс-тестирование информативно только через 5-6 дней после заражения вирусом. Если вы почувствовали, что нездоровится, или если контактировали с предположительно больным человеком, не надо в тот же день обращаться к врачу и проверяться на заболевание», — написал он.
Также по его словам, не стоит также паниковать и пытаться срочно тестировать себя и всех родственников.
К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.