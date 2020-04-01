Самым эффективным способом выявления и диагностики заболевания СOVID-19 считаются экспресс-тесты, которые позволяют выявить инфекцию в 95-97% случаев, но их могут сделать только через пять дней после проявления симптомов. Об этом 1 апреля в Telegram рассказал врач-анестезиолог, эксперт Минздрава Украины Сергей Дубров

«Помните, что экспресс-тестирование информативно только через 5-6 дней после заражения вирусом. Если вы почувствовали, что нездоровится, или если контактировали с предположительно больным человеком, не надо в тот же день обращаться к врачу и проверяться на заболевание», — написал он.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 1 апреля

К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.