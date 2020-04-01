Половина украинцев поддержала ввод комендантского часа из-за коронавируса – опрос
Половина украинцев поддержала ввод комендантского часа из-за коронавируса – опрос
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Абсолютное большинство респондентов, 80%, выступили против чрезвычайных мер. Готовы поделиться с государством своим добром лишь 14% украинцев.

По поводу ввода в стране режима чрезвычайного положения мнения респондентов разделились почти поровну: 49% поддержали бы такую инициативу, 43% — нет.

При этом 83% опрошенных поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране.

Опрос проводился в последнюю неделю марта. К 1 апреля на Украине зафиксировали 699 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 летальных.

Правительство Украины ввело карантин на всей территории страны 12 марта.

 

 