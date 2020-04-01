Одесский велопутешественник Руслан Верин из-за массового закрытия границ застрял в Аргентине и скрывается от полицейских в заброшенном доме. Об этом в среду, 1 марта, сообщило издание «Таймер»

Ранее стало известно, что Аргентина, как и многие другие страны мира, закрыла границы в связи с распространением коронавируса. Согласно последним данным, в стране подтверждено 1054 случая заражения COVID-19, 27 человек скончались, 240 выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Нашему путешественнику теперь особенно нелегко. Сходить в магазин за продуктами или же зарядить смартфон стало проблемой — его могут сдать полиции», — рассказал Верин.

Но сам путешественник старается не унывать и вспоминает случай в Африке, когда однажды рядом с его палаткой зарычал лев — молодой человек понял, что ничего не сможет с этим сделать и лег спать дальше.

По словам Верина, недавно полиция Аргентины задержала несколько знакомых ему велотуристов из Франции и США, которых поместила на обсервацию в отель, за который необходимо платить самостоятельно.