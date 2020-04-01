По поводу ввода в стране режима чрезвычайного положения мнения респондентов разделились почти поровну: 49% поддержали бы такую инициативу, 43% — нет.
При этом 83% поддерживают возможный запрет массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране.
Кроме того, 71% респондентов не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области, 65% не против возможного ограничения движения транспортных средств и их осмотра, 58% — возможного объявления комендантского часа в городах.
Опрос проводился в последнюю неделю марта. К 1 апреля на Украине зафиксировали 699 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 летальных.
Правительство Украины ввело карантин на всей территории страны 12 марта.