Почти 60% украинцев поддержали ввод комендантского часа в связи с эпидемией коронавируса, и более 70% не возражают против возможного запрета въезда и выезда в отдельные города и области. Таковы опубликованные 1 апреля результаты опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг»

По поводу ввода в стране режима чрезвычайного положения мнения респондентов разделились почти поровну: 49% поддержали бы такую инициативу, 43% — нет. При этом 83% поддерживают возможный запрет массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране. Аваков сказал, сколько может продлиться карантин на Украине © пресс-служба А.Авакова Опрос проводился в последнюю неделю марта. К 1 апреля на Украине зафиксировали 699 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 летальных. Правительство Украины ввело карантин на всей территории страны 12 марта.