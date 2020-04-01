Надежды на отмену принятого Верховной Радой закона о рынке земли в Конституционном суде могут оказаться напрасными — вполне возможно, что всерьёз никто не будет этого добиваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый

По мнению Гожего, отмены голосования не будет.

«Обжалование в суде? Послушайте, украинский суд не является независимой ветвью власти, поскольку он формируется не гражданами Украины, а административным аппаратом. Поэтому его задачи и цели — обслуживание административного аппарата», — пояснил Гожый.

Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. За решение о введении рынка земли проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых. Их связал рынок земли. Эксперты о развале «Слуги народа» и коалиции Зеленский-Порошенко-Вакарчук © REUTERS, AP

Оппозиция заявляет, что закон принимался с многочисленными нарушениями, поэтому итоги голосования будут обжалованы в Конституционном суде. Однако вряд ли закон о рынке земли будет отменён, считает Гожый.

Он отметил, что сейчас в парламенте зарегистрированы проекты постановления об отмене результатов голосования, но это лишь на небольшое время задерживает передачу закона на подпись президенту.

По его словам, «у власти в стране буржуазия, которой, как ни крути, на самом деле выгодна продажа земли, и единственное, из-за чего они спорят, — это о том, что преимуществ, возможностей скупить украинскую землю по дешевке будет больше у тех, кто на данный момент при власти».

«Поскольку оппозиция на самом деле является такой же частью правящего компрадорского класса — к сожалению, у нас в парламенте нет представителей рабочих и крестьян, — то действия любых несогласных фракций, я думаю, обусловлены торгом за возможность оторвать свой лакомый кусочек от этого пирога под названием "рынок земли"», — резюмировал правозащитник.

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