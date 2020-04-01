По мнению Гожего, отмены голосования не будет.
«Обжалование в суде? Послушайте, украинский суд не является независимой ветвью власти, поскольку он формируется не гражданами Украины, а административным аппаратом. Поэтому его задачи и цели — обслуживание административного аппарата», — пояснил Гожый.
Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. За решение о введении рынка земли проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых.
Оппозиция заявляет, что закон принимался с многочисленными нарушениями, поэтому итоги голосования будут обжалованы в Конституционном суде. Однако вряд ли закон о рынке земли будет отменён, считает Гожый.
Он отметил, что сейчас в парламенте зарегистрированы проекты постановления об отмене результатов голосования, но это лишь на небольшое время задерживает передачу закона на подпись президенту.
По его словам, «у власти в стране буржуазия, которой, как ни крути, на самом деле выгодна продажа земли, и единственное, из-за чего они спорят, — это о том, что преимуществ, возможностей скупить украинскую землю по дешевке будет больше у тех, кто на данный момент при власти».
«Поскольку оппозиция на самом деле является такой же частью правящего компрадорского класса — к сожалению, у нас в парламенте нет представителей рабочих и крестьян, — то действия любых несогласных фракций, я думаю, обусловлены торгом за возможность оторвать свой лакомый кусочек от этого пирога под названием "рынок земли"», — резюмировал правозащитник.
Полностью интервью можно прочитать здесь.