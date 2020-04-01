Одесские спортсмены объявили конкурс-челлендж для тех, кто соблюдает режим самоизоляции, но хочет оставаться в форме. Об этом 31 марта сообщило Одесское областное отделение Национального олимпийского комитета (НОК) Украины

«Наши олимпийцы призывают украинцев оставаться дома и беречь своё здоровье, но не забывать и о поддержке своей спортивной формы», — говорится в сообщении на официальном сайте НОК.

Отмечается, что челлендж уже приняли такие одесские спортсмены, как гребец Юрий Чебан, каратистки Анита Серёгина и Анжелика Терлюга, регбистка Ольга Суркова и стрелок Анна Ильина.

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«После карантина мы с помощью генератора случайных чисел random.org определим тройку участников, которые получат призы от отделения НОК Украины в Одесской области. А самый активный, то есть тот, кто опубликует больше всех роликов (они должны быть разными по содержанию), получит спецприз от нашего олимпийского центра», — заявили организаторы.

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 669 случаев заражения коронавирусом, 17 пациентов скончались, 10 выздоровели. В связи с распространением заболевания украинские власти с 17 марта объявили в стране всеобщий карантин, а с 26 марта — режим ЧС.