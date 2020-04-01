К 1 апреля на Украине зафиксировали 669 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 летальных.

«Сегодня, 1 апреля, система здравоохранения заработала в другом режиме. Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф, который будет оплачивать учреждениям здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным Covid-19.», — сказал он.

Ляшко рассказал, какая болезнь на самом деле становится причиной смерти зараженных COVID-2019
Ляшко рассказал, какая болезнь на самом деле становится причиной смерти зараженных COVID-2019
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
По словам Ляшко, в случае необходимости в специфическом лечении больному также будет бесплатно оказано такое лечение.

Ранее Ляшко заявил, что большинство умерших от коронавирусной инфкции страдали еще и сахарным диабетом.

 