Минздрав Украины пообещал обеспечить больницы необходимыми лекарствами и лечить украинцев от коронавируса абсолютно бесплатно. Об этом 1 апреля заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировался в YouTube

Украина.ру на Youtube Казенные хлеба или €338: Украина жестко поступает со своими гражданами во время эпидемии