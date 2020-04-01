К 1 апреля на Украине зафиксировали 669 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 летальных.
«Сегодня, 1 апреля, система здравоохранения заработала в другом режиме. Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф, который будет оплачивать учреждениям здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным Covid-19.», — сказал он.
По словам Ляшко, в случае необходимости в специфическом лечении больному также будет бесплатно оказано такое лечение.
Ранее Ляшко заявил, что большинство умерших от коронавирусной инфкции страдали еще и сахарным диабетом.