«Естественно, это голосование идёт вразрез с позицией большинства украинцев. Конечно, это будет жесткий удар по рейтингу и Зеленского, и пиар-партии «Слуга народа». Народ лютует в соцсетях, люди звонят, говорят: получается, что Зеленский — это то же самое, что и Порошенко», — сказал Слободчук.
Эксперт напомнил, что он предупреждал об этом ещё до выборов. При этом, по его словам, правление Зеленского и его команды может оказаться для страны «ещё хуже».
«Потому что недовольство Порошенко со стороны внешних игроков было вызвано тем, что он не все свои обещания выполнял. В частности, обещал продажу земли, но так её и не запустил. А теперь при власти по сути дела несамостоятельные политические игроки, это ряженые. Как им сказали, так они и зачитали, что сказали, то и сделали. Сказали им кнопочку нажать — они и нажали», — пояснил Слободчук.
Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. За решение о введении рынка земли проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых.
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