Международный валютный фонд готов предоставить первый транш помощи Украине в размере 4 млрд долларов сразу после выполнения условий. Об этом вечером 31 марта сообщил председатель комитета Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в эфире «Радио НВ»

Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP

«Действительно, мы получили официальное письмо от МВФ о том, что если все эти условия будут выполнены, то сразу же денежные средства поступят в Украину, причем — в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около 4 миллиардов долларов», — сказал он.

По словам Гетманцева, процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых. Деньги от МВФ должны пойти в стабилизационный фонд государства. Условием для получения средств было принятие банковского и земельного законов.