Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.
«Действительно, мы получили официальное письмо от МВФ о том, что если все эти условия будут выполнены, то сразу же денежные средства поступят в Украину, причем — в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около 4 миллиардов долларов», — сказал он.
По словам Гетманцева, процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых. Деньги от МВФ должны пойти в стабилизационный фонд государства. Условием для получения средств было принятие банковского и земельного законов.