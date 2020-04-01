К 1 апреля на Украине зафиксировали 669 случаев коронавирусной инфекции.
«Проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам. Обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных сахарным диабетом», — рассказал он.
Ляшко также отметил, что пожилые люди, особенно с хроническими заболеваниями и с заболеваниями, которые подавляют иммунную систему, сегодня в большой группе риска.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины объявил конкурс на лучшую идею борьбы с коронавирусом.