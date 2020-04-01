На Украине скончались 17 человек, у которых был подтвержден коронавирус, однако не в каждом случае COVID-2019 стал основной причиной смерти. Об этом 1 апреля заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировался в YouTube

К 1 апреля на Украине зафиксировали 669 случаев коронавирусной инфекции.

«Проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам. Обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных сахарным диабетом», — рассказал он.

Как в Киеве. Коронавирус остановил метро в Ереване © commons.wikimedia.org, AMY 81-412

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины объявил конкурс на лучшую идею борьбы с коронавирусом.